Спасатель Киселев оценил шансы на выживание альпинистки с пика Победы

Очень мало шансов на выживание у российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая уже неделю находится на вершине пика Победы в Киргизии в ожидании помощи. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Честно говоря, я не до конца уверен, что она жива в данный момент. Потому что все эти данные, которые поступают с дронов, все-таки не очевидны. Никто до нее не дошел, никто ей слова не сказал, а то, что видели, как она могла рукой что-то поделать, так это могла быть палатка. На мой взгляд, если она и жива, то шансов очень мало. Это будет чудо. Реальность, к сожалению, сурова. Чудеса на моей практике в горах происходили крайне редко, но все-таки случались. Причем, на спасение шансов и того меньше. Если же спасатели к ней подойдут и она будет жива, то впереди еще очень тяжелая и опасная операция по эвакуации. Если она получится, то это будет одно из самых замечательных событий в отечественном альпинизме», — сказал собеседник издания.
Ранее пресс-секретарь киргизского оборонного ведомства Алмаз Сарбанов сообщал, что операцией по эвакуации Наговицыной займется Минобороны Киргизии. По его словам, 17 августа была предпринята попытка спасти ее, но из-за погодных условий она не увенчалась успехом.
12 августа напарник Наговицыной оказал альпинистке первую помощь и ушел за подкреплением, на следующий день два скалолаза укутали женщину в спальный мешок, но эвакуировать не смогли.
До этого стало известно, что российская альпинистка сломала ногу при спуске с горы 12 августа. Женщина оказалась на высоте около 7 тысяч метров без еды, при этом погодные условия не позволяют провести ее эвакуацию.