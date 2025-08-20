Спасатель Киселев оценил шансы на выживание альпинистки с пика Победы

«Честно говоря, я не до конца уверен, что она жива в данный момент. Потому что все эти данные, которые поступают с дронов, все-таки не очевидны. Никто до нее не дошел, никто ей слова не сказал, а то, что видели, как она могла рукой что-то поделать, так это могла быть палатка. На мой взгляд, если она и жива, то шансов очень мало. Это будет чудо. Реальность, к сожалению, сурова. Чудеса на моей практике в горах происходили крайне редко, но все-таки случались. Причем, на спасение шансов и того меньше. Если же спасатели к ней подойдут и она будет жива, то впереди еще очень тяжелая и опасная операция по эвакуации. Если она получится, то это будет одно из самых замечательных событий в отечественном альпинизме», — сказал собеседник издания.