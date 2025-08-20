В Ростовской области сбит беспилотник.
Дежурные силы российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Как уточнил глава области, пострадавших и разрушений нет.
