Некрасов рассказал, как вернувшийся спустя 40 лет из Афгана выжил в плену

Сергей Красноперов в 1985 году попал в плен, спустя 40 лет он вернулся на родину в Курган. За годы, проведенные в Афганистане, он женился на местной девушке и завел большую семью, вместе они воспитывают шестерых детей. Сергей сменил имя на Нурмомад и принял ислам.