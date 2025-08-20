Некрасов рассказал, как вернувшийся спустя 40 лет из Афгана выжил в плену

Вернувшийся спустя 40 лет из Афганистана бывший советский военнопленный Сергей Красноперов остался в живых в плену, потому что командир отряда не дал его убить. Об этом aif.ru рассказал советник председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ Вячеслав Некрасов.
«После пленения моджахеды около полугода держали Сергея взаперти и под охраной. Он остался жив, потому что командиром отряда был человек образованный — бывший школьный учитель, он знал добрососедскую историю отношений с Советским Союзом и не дал расправиться с шурави», — сказал Некрасов.
Также он ответил на сообщения о том, что Красноперов мог воевать против СССР.
«Когда пленнику предоставили некоторую свободу, советских подразделений в провинции Гор, где происходили события, уже давно не было, так что стрелять по своим Сергей физически не мог», — пояснил собеседник aif.ru.
Сергей Красноперов в 1985 году попал в плен, спустя 40 лет он вернулся на родину в Курган. За годы, проведенные в Афганистане, он женился на местной девушке и завел большую семью, вместе они воспитывают шестерых детей. Сергей сменил имя на Нурмомад и принял ислам.