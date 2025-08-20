Скончался советский азербайджанский кинематографист Вугар Талдыглы

В Азербайджане скончался Вугар Талдыглы, в июле 2025 года отметивший свое 63-летие.
Он был известным советским и азербайджанским писателем, журналистом, редактором и продюсером. С 1985 по 2009 годы Талдыглы трудился на Азербайджанском телевидении — первом общенациональном республиканском канале, где возглавлял творческое объединение «Азербайджантелефильм». За годы карьеры он приложил руку почти к 140 фильмам и сериалам — как художественным, так и документальным.
Среди наиболее заметных работ — «Любовники», «В саду», «Свидетель века», «Утес», «Иерусалим», «Третий звонок», «Голос», «Театр», «Одинокая душа» и многие другие.
Вугар Талдыглы также оставил литературное наследие в виде четырех сборников рассказов. Кроме того, он занимал пост директора Государственного фотоархива Азербайджана.
О его уходе из жизни сообщили местные издания со ссылкой на родственников писателя. Подробности не раскрываются.
