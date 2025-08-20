Скончался советский азербайджанский кинематографист Вугар Талдыглы

Он был известным советским и азербайджанским писателем, журналистом, редактором и продюсером. С 1985 по 2009 годы Талдыглы трудился на Азербайджанском телевидении — первом общенациональном республиканском канале, где возглавлял творческое объединение «Азербайджантелефильм». За годы карьеры он приложил руку почти к 140 фильмам и сериалам — как художественным, так и документальным.