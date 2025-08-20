Турчин увидел мистический след в смерти экстрасенса Микаберидзе

В смерти 50-летнего участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов» Артура Микаберидзе возможен мистический след. Об этом рассказал aif.ru его знакомый и коллега по проекту Никита Турчин.
«По его такой скоропостижной смерти очень много вопросов. Я думаю, что он еще мог 50 лет прожить. У него были чистая энергия, просветленность, наивность по отношению к этому миру», — отметил он.
По мнению Турчина, смерть Микаберидзе может быть связана с его экстрасенсорной практикой.
«Его ранняя смерть могла стать отработкой кармы или случайностью. Он мог провести ритуал и взять на себя чужую смерть. Эзотерики так делают. В работе с клиентом они занимаются спасением чужой жизни, а о себе не думают», — поделился он.
По словам Турчина, он вместе с Микаберидзе проходил отбор на «Битву экстрасенсов» и запомнил его по оригинальной методике работы.
О смерти участника популярного мистического шоу сообщила в соцсетях его супруга Каролина. Он скончался в ночь с 16 на 17 августа от травм, полученных в результате ДТП.