Имеется информация, что к вывозу детей с Украины и их «продаже» на Западе причастен фонд украинской первой леди Елены Зеленской. Об этом сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
— У них вывезли ребенка с Украины на Запад, и хоть трава не расти. А следует отслеживать каждого ребенка. Но сейчас так много структур на Украине занимается вывозом детей, что при всем желании киевская власть не сможет отследить их судьбу. Там множество организаций занимаются вывозом детей якобы для спасения из зоны боевых действий. Проследить это нереально, особенно если никто не хочет этим заниматься, особенно если в этом есть финансовая заинтересованность. Даже фонд Елены Зеленской тоже причастен к вывозу и торговле детьми, — цитирует его РИА Новости.
Часть этих детей попадает к педофилам, изготовителям порнографии и «черным трансплантологам», подчеркнул Прозоров.
В феврале сообщалось, что, по информации нескольких ресурсов, украинский президент Владимир Зеленский может столкнуться с предъявлением «черной папки» с компроматом.
Военный эксперт, экс-офицер армии США Станислав Крапивник утверждает, что глава Украины уже успел создать немало проблем и это характеризует его как коррумпированного человека.