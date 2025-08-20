— У них вывезли ребенка с Украины на Запад, и хоть трава не расти. А следует отслеживать каждого ребенка. Но сейчас так много структур на Украине занимается вывозом детей, что при всем желании киевская власть не сможет отследить их судьбу. Там множество организаций занимаются вывозом детей якобы для спасения из зоны боевых действий. Проследить это нереально, особенно если никто не хочет этим заниматься, особенно если в этом есть финансовая заинтересованность. Даже фонд Елены Зеленской тоже причастен к вывозу и торговле детьми, — цитирует его РИА Новости.