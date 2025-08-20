Верховный суд разрешил посуточную аренду жилья

Верховный суд РФ вынес окончательное решение, легализовав практику посуточной аренды частных домов. Дело рассматривалось по иску прокуратуры против владельца недвижимости на горнолыжном курорте Шерегеш, сообщает РИА Новости.
Собственник построил жилой дом с комплексом дополнительных услуг — бассейном, сауной и хамамом. Участок имел назначение для туристического обслуживания. Однако прокуратура усмотрела в сдаче дома признаки гостиничных услуг и потребовала запретить краткосрочную аренду.
Нижестоящие суды поддержали надзорное ведомство, но Верховный суд РФ отменил их решения. В определении указано, что закон не ограничивает собственников в сроках сдачи жилья внаём. Предоставление жилого помещения для проживания на любой срок не приравнивается к гостиничным услугам.
Ранее россиянам рассказали, сколько могут удержать из пенсии за долги.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.