Верховный суд разрешил посуточную аренду жилья

Нижестоящие суды поддержали надзорное ведомство, но Верховный суд РФ отменил их решения. В определении указано, что закон не ограничивает собственников в сроках сдачи жилья внаём. Предоставление жилого помещения для проживания на любой срок не приравнивается к гостиничным услугам.