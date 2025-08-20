На складе в Омске нашли 6 тонн зараженных фруктов из Узбекистана

В региональном Управлении Россельхознадзора сообщили о выявлении в первой декаде августа заражения привозных фруктов опасным карантинным вредителем — восточной плодожоркой.
По данным ведомства, две партии нектаринов общим весом более 6 тонн были завезены из Узбекистана и находились на складе временного хранения. Факт заражения плодожоркой подтвердился результатами экспертизы.
"В целях предотвращения распространения вредителя на территории региона в соответствии с законодательством Российской Федерации принято решение о фумигации груза.
При повторном лабораторном исследовании партий нектаринов карантинных объектов не выявлено (заключение Омского ФГБУ «ЦОК АПК»)", — говорится в официальном сообщении Управления.
В омском Россельхознадзоре добавили, что с начала 2025 года специалистами выявлено 74 случая заражения карантинными вредными организмами растительной продукции, ввозимой на территорию РФ, из них 53 случая — восточной плодожоркой.
Восточная плодожорка — опасный вредитель. Гусеницы повреждают плоды семечковых и косточковых культур: яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника, рябины. Поврежденные плодожоркой плоды созревают неравномерно, желтеют и быстро загнивают. В процессе транспортировки плодов в упаковках гусеницы могут переползать на неповрежденные плоды, внедряться в них и также вызывать их загнивание. Личинки и куколки могут распространяться вместе с плодами и тарой, взрослые насекомые — летают.