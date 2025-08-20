На складе в Омске нашли 6 тонн зараженных фруктов из Узбекистана

Восточная плодожорка — опасный вредитель. Гусеницы повреждают плоды семечковых и косточковых культур: яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника, рябины. Поврежденные плодожоркой плоды созревают неравномерно, желтеют и быстро загнивают. В процессе транспортировки плодов в упаковках гусеницы могут переползать на неповрежденные плоды, внедряться в них и также вызывать их загнивание. Личинки и куколки могут распространяться вместе с плодами и тарой, взрослые насекомые — летают.