Агроном рассказала, как защитить деревья от злостного садового вредителя

Взрослые бабочки живут около месяца и зимуют их личинки. Боярышница откладывает яйца на нижней стороне листьев, которыми будут питаться гусеницы. Отличить ее от капустницы легко. У боярышницы белые крылья с черными жилками, а у капустницы — белые крылья с черной окантовкой и у самок двумя темными точками.