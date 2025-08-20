Агроном рассказала, как защитить деревья от злостного садового вредителя

Боярышница — красивая бабочка, но ее личинки могут нанести серьезный вред саду. Они уничтожают листья и даже целые деревья. Об этом KP.RU рассказала агроном Светлана Михайлова.
— Боярышница — довольно милая бабочка, но важно помнить, что ее личинки — злостные садовые вредители. В годы массового размножения они могут нанести существенный вред урожаю, а то и вовсе уничтожить деревья. Поэтому важно вовремя с ними бороться, — предупредила Михайлова.
Специалист посоветовала начинать с профилактики. Осенью после опадания листьев снимать с крон гнезда с гусеницами и уничтожать их. При появлении личинок деревья и кустарники необходимо обработать специальными препаратами.
Кроме того, большие синицы активно поедают личинки зимой, уничтожая до 100% гнезд. Садоводам рекомендуют развешивать кормушки для птиц на участке. Это поможет защитить растения.
Взрослые бабочки живут около месяца и зимуют их личинки. Боярышница откладывает яйца на нижней стороне листьев, которыми будут питаться гусеницы. Отличить ее от капустницы легко. У боярышницы белые крылья с черными жилками, а у капустницы — белые крылья с черной окантовкой и у самок двумя темными точками.