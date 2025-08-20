На ремонт набережной Тухачевского в Омске выделят миллиард рублей

Ремонт набережной станет частью подготовки к масштабным мероприятиям, которые пройдут в Омске. В их числе форум «Россия-Казахстан» в 2026 году и форум «Россия — спортивная держава» в 2028 году. Напомним, предыдущие форумы «Россия-Казахстан» в Омске проводились в 2003 и 2019 годах, а участие в них принимал сам Владимир Путин.