На ремонт набережной Тухачевского в Омске выделят миллиард рублей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о планах отремонтировать набережную Тухачевского в Омске. На эти цели будет выделено около миллиарда рублей из федерального бюджета. Работы начнутся уже в следующем году.
Информация об этом прозвучала во время встречи главы региона с президентом России Владимиром Путиным. По словам Виталия Хоценко, обсуждение коснулось не только текущих успехов, но и давних проблем, таких как состояние дорог, вопросы водообеспечения и поддержка детей-сирот.
«Встреча стала знаковой. Президент поддержал нас по всем направлениям, включая закрытую часть разговора. Мы договорились о двух подходах: обеспечить динамику улучшений и не давать несбыточных обещаний. Людям всегда нужно говорить правду», — отметил губернатор.
Ремонт набережной станет частью подготовки к масштабным мероприятиям, которые пройдут в Омске. В их числе форум «Россия-Казахстан» в 2026 году и форум «Россия — спортивная держава» в 2028 году. Напомним, предыдущие форумы «Россия-Казахстан» в Омске проводились в 2003 и 2019 годах, а участие в них принимал сам Владимир Путин.
Кроме того, в регионе уделят внимание развитию культуры. Следующий год принесет дополнительное финансирование для Омского симфонического оркестра, что станет еще одним шагом на пути к улучшению качества жизни в регионе.
Ранее мы писали, что Омску выделят дополнительное финансирование на строительство аэропорта «Федоровка».