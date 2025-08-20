Вернувшегося спустя 40 лет из Афгана солдата считали мертвым в РФ

Вернувшийся спустя 40 лет из Афганистана бывший советский военнопленный Сергей Красноперов значился в РФ мертвым, у его мамы есть свидетельство о смерти сына на руках. Об этом aif.ru рассказал советник председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ Вячеслав Некрасов.