Вернувшегося спустя 40 лет из Афгана солдата считали мертвым в РФ

Сергей Красноперов был участником военного конфликта в Афганистане, в 1985 году он попал в плен.

Источник: Аргументы и факты

Вернувшийся спустя 40 лет из Афганистана бывший советский военнопленный Сергей Красноперов значился в РФ мертвым, у его мамы есть свидетельство о смерти сына на руках. Об этом aif.ru рассказал советник председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ Вячеслав Некрасов.

«Рядовой Красноперов среди живых не значится, у мамы на руках свидетельство о его смерти, нужно будет приложить еще много сил, чтобы вернуть его в мир живых», — заявил Некрасов.

Ранее сообщалось, что Красноперов хочет получить гражданство РФ и привезти на родину свою семью из Афганистана.

«Нужно устанавливать родство Сергея с его мамой, проводить ДНК-экспертизу. А на основании установленного родства можно готовить документы для получения российского гражданства», — сообщал Некрасов.

Сергей Красноперов был участником военного конфликта в Афганистане. В 1985 году он попал в плен.

Красноперову сейчас 60 лет. За годы, проведенные в Афганистане, он женился на местной девушке и завел большую семью, вместе они воспитывают шестерых детей. Сергей сменил имя на Нурмомад и принял ислам.