Спасатель Киселев сказал, почему альпинистка осталась одна на пике Победы

«Люди, которые начали ее эвакуировать со сломанной ногой, поняли, что не смогут этого сделать. Тогда они приняли решение спасать если не себя, то тех, кого они могут спасти. Почему с ней никто не остался из группы — вопрос. Видимо, были на это какие-то причины. Вообще, в альпиниском сообществе не принято бросать травмированного человека одного, но случилось то, что случилось», — сказал собеседник издания.