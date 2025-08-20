Спасатель Киселев сказал, почему альпинистка осталась одна на пике Победы

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая уже неделю находится на вершине пика Победы в Киргизии в ожидании помощи, оставили одну, так как членам ее группы не удалось эвакуировать женщину самостоятельно. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Люди, которые начали ее эвакуировать со сломанной ногой, поняли, что не смогут этого сделать. Тогда они приняли решение спасать если не себя, то тех, кого они могут спасти. Почему с ней никто не остался из группы — вопрос. Видимо, были на это какие-то причины. Вообще, в альпиниском сообществе не принято бросать травмированного человека одного, но случилось то, что случилось», — сказал собеседник издания.
Киселев отметил, что несчастные случаи в горах происходят часто, поскольку альпинизм является рискованым занятием.
«Несчастные случаи в горах — достаточно частые явления. Альпинизм — это очень рисковое занятие. Недаром Хэмингуй говорил, что существует только три настоящих мужских занятия — коррида, автогонки и альпинизм. Так что в этом что-то есть. Это действительно опасно. Причем, горы — это борьба человека со стихией, в которой он не всегда выигрывает», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь киргизского оборонного ведомства Алмаз Сарбанов сообщал, что операцией по эвакуации Наговицыной займется Минобороны Киргизии. По его словам, 17 августа была предпринята попытка спасти ее, но из-за погодных условий она не увенчалась успехом.
12 августа напарник Наговицыной оказал альпинистке первую помощь и ушел за подкреплением, на следующий день два скалолаза укутали женщину в спальный мешок, но эвакуировать не смогли.
До этого стало известно, что российская альпинистка сломала ногу при спуске с горы 12 августа. Женщина оказалась на высоте около 7 тысяч метров без еды, при этом погодные условия не позволяют провести ее эвакуацию.