В Новосибирской области компания школьников сорвала флаг России со столба

В городе Бердске, расположенном в Новосибирской области, группа учащихся школы совершила акт вандализма, сорвав государственный флаг России с опоры. Информацию об этом инциденте распространил Telegram-канал Mash Siberia. По имеющимся данным, один из участников группы самостоятельно залез на столб и демонтировал триколор.