В Новосибирской области компания школьников сорвала флаг России со столба

Инцидент произошел в Бердске, триколор снял ребенок.
В городе Бердске, расположенном в Новосибирской области, группа учащихся школы совершила акт вандализма, сорвав государственный флаг России с опоры. Информацию об этом инциденте распространил Telegram-канал Mash Siberia. По имеющимся данным, один из участников группы самостоятельно залез на столб и демонтировал триколор.
Затем юноша спустился вниз и вместе с другими подростками покинул место преступления. Причины, побудившие несовершеннолетних к совершению данного поступка, остаются невыясненными. Официальных заявлений от представителей правоохранительных органов пока не поступало.
Стоит отметить, что похожий инцидент, связанный с надругательством над флагом, произошел недавно в Обнинске, Калужской области. В ответ на это местные власти предложили рассмотреть вопрос о лишении российского гражданства семей, чьи дети участвовали в осквернении флага.