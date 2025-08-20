«Это приятный момент»: Трамп объяснил, почему хорошие отношения с Путиным важны для американцев

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным важны для предотвращения угрозы безопасности США. Об этом он рассказал в интервью Марку Левину.
«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», — сказал американский лидер.
Глава Белого дома, при этом, с оптимизмом высказался относительно урегулирования украинского конфликта. Трамп отметил, что мир больше не приближается к третьей мировой войне.
«Думаю, всё шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент», — добавил президент США.
Кроме того, глава Белого дома назвал хорошими его отношения с российским коллегой. Тогда же Трамп подчеркнул, что хорошо, если ядерные державы «ладят друг с другом».
Трамп также отметил, что намерен проводить переговоры с Путиным в ближайшее время, чтобы обсудить ключевые вопросы. По его мнению, сложных проблем, которые нельзя решить, нет. Он подчеркнул, что сейчас подходящий момент для активных действий.
15 августа в американском Анкоридже на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Спустя несколько дней, 19 августа, Сергей Лавров раскрыл некоторые детали той беседы. В частности, он подчеркнул, что президенты не касались одного вопроса — они не обсуждали санкции, введенные против России.
Также глава МИД России отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске оказалась полезна для России. Атмосферу переговоров Лавров назвал хорошей: «И она отражена в заявлениях, которые сделали после переговоров президенты Путин и Трамп». Было видно, продолжил Лавров, что глава США и его команда искренне хотят достичь долгосрочного, устойчивого и надежного результата.
Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя вчерашний телефонный звонок Дональда Трампа Владимиру Путину на фоне встречи в Белом доме с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, заявил, что главы РФ и США «высказались в поддержку продолжения прямых переговоров» между российскими и украинскими делегациями.