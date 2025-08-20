«Это приятный момент»: Трамп объяснил, почему хорошие отношения с Путиным важны для американцев

Трамп также отметил, что намерен проводить переговоры с Путиным в ближайшее время, чтобы обсудить ключевые вопросы. По его мнению, сложных проблем, которые нельзя решить, нет. Он подчеркнул, что сейчас подходящий момент для активных действий.