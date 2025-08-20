Ричмонд
В Башкирии похолодает до +7 градусов

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какой будет погода в середине рабочей недели в Башкирии. Как рассказали синоптики республиканского гидрометцентра, сегодня, 20 августа ожидаются кратковременные дожди, кое-где сильные, с грозами и возможным градом. Ветер западный умеренный, временами с сильными порывами. Столбики термометров днем поднимутся не выше +15…+20°.

В четверг, 21 августа, осадки станут слабее, местами пройдут лишь небольшие дожди. Ветер сменится на южный и юго-восточный, умеренный с порывами. Температура ночью составит +7…+12°, днем потеплеет до +19…+24°.

В конце рабочей недели, 22 августа, сохранится переменная облачность с локальными дождями. Ветер останется южным и юго-восточным, умеренной силы с отдельными порывами. Ночью ожидается +8…+13°, днем воздух прогреется до +21…+26°.

