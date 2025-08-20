Забудьте о лекарствах: Врач рассказала, как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Август является оптимальным временем для начала укрепления иммунитета перед осенним сезоном простуд. Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова в беседе с Life.ru отметила, что основой защиты организма становится сбалансированное питание с акцентом на сезонные овощи и фрукты, богатые витаминами и антиоксидантами.