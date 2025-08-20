Погода без осадков ожидается в среду на большей части территории Казахстана

«Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северные, северо-западные, центральные регионы Казахстана — пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере возможно выпадение града. На западе, юге, востоке республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, западе, в центре в ночные и утренние часы — туман, на юге страны ожидается пыльная буря», — говорится в сообщении.
В Алматинской области, на юго-востоке, востоке области Жетісу, на востоке области Ұлытау, на севере, юге Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.
«В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный ночью 2−7, днем 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12, днем +25+27.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18, днем +30+32.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +33+35.
В Акмолинской области утром и днем на западе, севере и юге гроза. Днем +23+28, ночью +7+12.
В области Улытау без осадков. Днем +29+34, ночью +15+20.
В Карагандинской области днем на севере и востоке гроза. Днем +21+26, ночью +8+13.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +22+27, ночью +13+18.
В Атырауской области ночью на севере, востоке и юге гроза. Днем +25+30, ночью +15+20.
В Мангистауской области без осадков. Днем +31+36, ночью +18+23.
В Актюбинской области ночью на севере и востоке гроза. Днем +22+27, ночью +10+15.
В Костанайской области гроза. Днем +21+26, ночью +13+18.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, днем на всей территории гроза. Днем +22+27, ночью +13+18.
В Павлодарской области днем на западе и юге гроза. Днем +24+29, ночью +11+16.
В области Абай без осадков. Днем +22+27, ночью +8+13.
В Восточно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +22+27, ночью +8+13.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Днем +33+38, ночью +16+21.
В Туркестанской области осадков тоже не ожидается. Днем +33+38, +17+22.
В Жамбылской области без осадков. Днем +31+36, ночью +15+20.
В Алматинской области тоже без осадков. Днем +29+34, ночью +15+20.
В области Жетысу осадков не ожидается. Днем +28+33, ночью +14+19.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.