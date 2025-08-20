Погода без осадков ожидается в среду на большей части территории Казахстана

«Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северные, северо-западные, центральные регионы Казахстана — пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере возможно выпадение града. На западе, юге, востоке республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, западе, в центре в ночные и утренние часы — туман, на юге страны ожидается пыльная буря», — говорится в сообщении.