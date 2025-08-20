Ричмонд
Прокуратура Пермского края проводит «прямую линию» по вопросам применения пробации

Сегодня, 20 августа, в прокуратуре Пермского края с 11:00 до 12:00 пройдет «прямая линия» по вопросам применения пробации.

Граждане могут обратиться по вопросам ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации осужденных и лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, нарушения прав на применение пробации, бездействия сотрудников уголовно-исполнительной системы в этой сфере. На звонки по телефону 8 (342) 233−56−53 будет отвечать старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний краевой прокуратуры Ксения Морозова.