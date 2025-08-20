«Зарубежные поездки, аванс и компенсации»: как изменится положение о командировках с сентября 2025 года

С 1 сентября в России вступает в силу новое положение, регламентирующее порядок служебных командировок работников. Постановление правительства имеется в распоряжении ТАСС.
Положение регулирует порядок как внутренних, так и зарубежных командировок. Продолжительность поездки устанавливается работодателем, исходя из объёма и сложности поставленных задач. Днем начала командировки считается дата отправления транспортного средства (поезда, самолета, автобуса и т.д.) из населенного пункта, где работает сотрудник. Днем ее окончания является дата его возвращения.
При этом в случае, если аэропорт или вокзал расположены за пределами города, в длительность командировки включается время, затраченное на дорогу.
Уточняется, что при отправке в командировку работник получает аванс, предназначенный для покрытия расходов на транспорт и проживание, а также иных нужд, связанных с поездкой.
Помимо этого, за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, начисляются суточные: в рублях — по территории России, в иностранной валюте — за границей. На весь период командировки за сотрудником сохраняется его средний заработок.
В случае заграничной командировки компания также оплачивает все связанные с выездом формальности: изготовление загранпаспорта, визу, консульские сборы и страховку.
