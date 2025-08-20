Красноярский манул Борис осваивается в вольере: в зоопарке поделились новыми фото

Питомец парка «Роев ручей» постепенно привыкает к вниманию посетителей.
Двухлетний краснокнижный манул, прибывший из Новосибирска в конце июня, успешно прошел карантин и теперь обживает постоянный дом.
Как сообщает пресс-служба зоопарка, Борис, который сначала сторонился публики, теперь все чаще появляется на виду. Гости уже могут понаблюдать за поведением редкого зверя, который считается близким, но очень своеобразным родственником домашних кошек.
Специалисты отмечают, что манулы известны своим уникальным характером и внешностью. Из-за чрезвычайно густого и длинного меха их силуэт кажется почти шарообразным, а особенное строение морды создает впечатление, что кот вечно чем-то недоволен или удивлен. В отличие от одомашненных сородичей, эти хищники почти не мяукают, а общаются с помощью рычания, урчания и даже звуков, напоминающих тявканье.
Переезд Бориса в Красноярск стал частью программы по сохранению этого редкого вида, занесенного в Красную книгу.