Красноярский манул Борис осваивается в вольере: в зоопарке поделились новыми фото

Специалисты отмечают, что манулы известны своим уникальным характером и внешностью. Из-за чрезвычайно густого и длинного меха их силуэт кажется почти шарообразным, а особенное строение морды создает впечатление, что кот вечно чем-то недоволен или удивлен. В отличие от одомашненных сородичей, эти хищники почти не мяукают, а общаются с помощью рычания, урчания и даже звуков, напоминающих тявканье.