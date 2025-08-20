Пик невозврата: альпинистка из РФ неделю умирает на неприступной вершине

Очень мало шансов на выживание у 47-летней российской альпинистки, отметил в беседе с aif.ru Киселев. При этом он выразил мнение, что она может быть уже мертва, поскольку данные, которые поступали с дронов — не очевидны. Спасатель пояснил, что никто до нее не дошел, не видел ее, а то, что видели, как она могла рукой что-то делать, так это, возможно, просто была палатка.