Турчин рассказал о мистике в смертях звезд «Битвы экстрасенсов»

Накануне в Таиланде погиб участник двух сезонов мистического шоу Артур Микаберидзе.

Источник: Аргументы и факты

У эзотериков есть тенденция к скоропостижной смерти, отметил в разговоре с aif.ru участник проекта «Битва экстрасенсов» Никита Турчин, комментируя гибель в ДТП своего знакомого и коллеги по проекту Артура Микаберидзе.

«Среди эзотериков есть тенденция к скоропостижной смерти. Если у рок-музыкантов — свой “Клуб 27, то у эзотериков — это какая-то резкая, внезапная смерть. Так, кто-то умирает от тяжелого заболевания, симптомов которого не наблюдалось, Илона Новоселова умерла от падения из окна, Дарья Воскобоева от рака, Лена Ясевич от болезни”, — отметил он.

Турчин отметил. что смерть Микаберидзе, погибшего в Таиланде, вызывает много вопросов. По его словам, это могла быть случайность или экстрасенс в результате ритуала мог взять чужую смерть на себя.