Стало известно, почему сладкая пища сильнее всего провоцирует переедание

Наблюдение за тем, как едят другие, может стимулировать аппетит, но только в случае со сладостями. К такому мнению пришли исследователи из медицинского колледжа Бейлора, обнародовавшие результаты своей работы в научном журнале Nature Communications.
В рамках экспериментальных исследований грызунов поделили на две группы: сытых и испытывающих голод. Затем их разместили таким образом, чтобы они могли наблюдать за другими особями, но без возможности непосредственного взаимодействия. Животные, не испытывающие чувства голода, сохраняли нейтралитет, когда рядом с ними употребляли обычную еду или продукты с высоким содержанием жиров. Но, когда они видели, как другие лакомятся сладким, даже те мыши, которые были насыщены, принимались активно поглощать пищу уже в течение первого часа.
Данный эффект полностью нивелировался при введении грызунам медикаментов, блокирующих дофаминовые рецепторы. По утверждению ученых, именно рецепторы D1 и D2 играют ключевую роль в усилении аппетита, когда видишь, как ест кто-то другой. Активизация этих рецепторов запускает систему поощрения в мозге, посылая сигнал о том, что это доставляет удовольствие, и побуждая повторить действие, подчеркнул руководитель проекта, доктор Йонг Сюй.
Авторы работы делают акцент на том, что в современном обществе человек постоянно сталкивается с визуальными образами еды, которые его окружают в рекламных объявлениях, социальных сетях и на экранах различных устройств. Понимание того, как подобные визуальные и социальные факторы воздействуют на мозг, может способствовать формированию более рациональных пищевых привычек и разработке инновационных подходов к борьбе с чрезмерным употреблением пищи.
Читайте также: Раскрыто, чем кормили российских журналистов, прилетевших на Аляску.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.