Стало известно, почему сладкая пища сильнее всего провоцирует переедание

В рамках экспериментальных исследований грызунов поделили на две группы: сытых и испытывающих голод. Затем их разместили таким образом, чтобы они могли наблюдать за другими особями, но без возможности непосредственного взаимодействия. Животные, не испытывающие чувства голода, сохраняли нейтралитет, когда рядом с ними употребляли обычную еду или продукты с высоким содержанием жиров. Но, когда они видели, как другие лакомятся сладким, даже те мыши, которые были насыщены, принимались активно поглощать пищу уже в течение первого часа.