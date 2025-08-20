Жители уфимских деревень просят избавить их от кладбища

Вся история началась несколько лет назад, когда сельчане не поддержали местные власти на публичных слушаниях Русско-Юрмашевского сельсовета по изменениям генплана. Один из аргументов против — наличие высокого уровня подземных вод. Во время весеннего половодья вода часто затапливает этот участок земли, из-за чего могилы могут подняться на поверхность.
— Близость грунтовых вод повышает опасность распространения вредных веществ, — говорят жители. — Уровень воды зафиксирован на отметке 1,6 метра, а в паводок на поверхности земли по санитарным правилам должно быть два метра.
Кроме того, по их словам, эта территория находится среди земель сельхозназначения и раньше ее использовали именно для этих целей. К тому же участок будущего кладбища расположен около ручья, впадающего в реку Юрмаш, где люди любят отдыхать, рыбачить и берут воду для полива урожая.
Также загрязненная вода попадет в скважины и колодцы местных жителей. На расстоянии 900 метров от предполагаемого кладбища находится сад «Радужное», в котором постоянно живут десятки семей. У жителей нет центрального водоснабжения. Для них свои колодцы и скважины являются единственными источниками питьевой воды.
В администрации Уфимского района прокомментировали, что земельный участок под кладбище определил и зарезервировал совет депутатов еще в 2014 году.
— Он соответствует нормам и правилам действующего законодательства РФ, а также имеет положительное заключение экспертизы, — отметили в районной администрации.
Сами сельчане недоумевают, как отчет по гидрогеологии можно назвать «положительным заключением экспертизы».
— Почва здесь трех видов: тяжелая влажная глинистая, а по санитарным нормам должна песчаная, — говорят они.
Жители уверены, что с появлением кладбища ухудшится качество их жизни. По улицам будут ездить похоронные кортежи, и «это негативно скажется на психике». Кроме того, снизится стоимость близлежащих домов и участков.
Сегодня в деревне уже есть четыре кладбища, одно из них планируют расширять, что удовлетворит потребности поселения.
— Мы не видим объективных причин для создания дополнительных мест захоронений в ущерб жителям деревень, — считают жители.
Кроме того, дорога к кладбищу на генплане обозначена там, где проходит «Тропа здоровья». Здесь регулярно тренируются спортсмены, зимой ходят лыжники, проводят спортивные мероприятия, а рядом расположено футбольное поле. Юные спортсмены, которые на нем занимаются, становятся призерами различных соревнований.
Сельчане удивляются, почему власти хотят сделать из живой «Тропы здоровья» «мертвое поле».
— Где будут тренироваться наши дети, спортсмены, призеры соревнований, укреплять здоровье односельчане, если там будет проходить дорога на кладбище и расположено само кладбище? — говорят они.
По требования СанПиН, участок, отводимый под кладбище, должен уклоняться в сторону, противоположную от населенных пунктов, открытых водоемов, потоков грунтовых вод, используемых населением для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, не затопляться при паводках и иметь сухую, пористую почву на глубине 1,5 метра и ниже с влажностью почвы в пределах 18 процентов. Предлагаемая территория же противоречит всем требованиям нормативных правовых актов, уверены жители деревень.
В подобной ситуации оказались жители села Санаторий Алкино в Чишминском районе.
— Мы против третьего кладбища в нашей санаторно-курортной зоне, где есть природоохранные источники, — говорят жители. — Нам необходима школа. Есть проект за 6,5 млн рублей, обещали ее построить уже к 2026 году, а оно даже не начато.
В администрации Чишминского района заверили, что в связи с большим количеством жалоб кладбища в этом месте не будет.
Отметим, что с подобной проблемой семь лет назад столкнулись и жители уфимского поселка Тимашево. Они жаловались, что кладбище разрастается и подходит к их домам. Переполнено и одно из старейших кладбищ Уфы — Южное. Новые захоронения здесь практически не проводят, за исключением родственных подзахоронений.
Много лет в Уфе идут разговоры о необходимости открытия крематория. По словам мэра города Ратмира Мавлиева, умерших увозят на кремацию в соседние регионы, а потом везут в урне обратно. К тому же в столице Башкирии действительно есть дефицит земли для захоронений. Ресурсы городских кладбищ исчерпаны. Крематорий в городе пообещали открыть уже в 2026 году.