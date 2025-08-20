Ричмонд
Жители уфимских деревень просят избавить их от кладбища

Жители трех деревень Уфимского района — Шамонино, Шмидтово и Бурцево — выступают против кладбища, которое собираются открыть рядом с этими населенными пунктами. Они обратились к президенту России и генеральному прокурору с просьбой услышать их доводы и не допустить создания нового места захоронений. Люди создали петицию, которую за сутки подписали более тысячи человек.

Вся история началась несколько лет назад, когда сельчане не поддержали местные власти на публичных слушаниях Русско-Юрмашевского сельсовета по изменениям генплана. Один из аргументов против — наличие высокого уровня подземных вод. Во время весеннего половодья вода часто затапливает этот участок земли, из-за чего могилы могут подняться на поверхность.

— Близость грунтовых вод повышает опасность распространения вредных веществ, — говорят жители. — Уровень воды зафиксирован на отметке 1,6 метра, а в паводок на поверхности земли по санитарным правилам должно быть два метра.

Кроме того, по их словам, эта территория находится среди земель сельхозназначения и раньше ее использовали именно для этих целей. К тому же участок будущего кладбища расположен около ручья, впадающего в реку Юрмаш, где люди любят отдыхать, рыбачить и берут воду для полива урожая.

Также загрязненная вода попадет в скважины и колодцы местных жителей. На расстоянии 900 метров от предполагаемого кладбища находится сад «Радужное», в котором постоянно живут десятки семей. У жителей нет центрального водоснабжения. Для них свои колодцы и скважины являются единственными источниками питьевой воды.

В администрации Уфимского района прокомментировали, что земельный участок под кладбище определил и зарезервировал совет депутатов еще в 2014 году.

— Он соответствует нормам и правилам действующего законодательства РФ, а также имеет положительное заключение экспертизы, — отметили в районной администрации.

Сами сельчане недоумевают, как отчет по гидрогеологии можно назвать «положительным заключением экспертизы».

— Почва здесь трех видов: тяжелая влажная глинистая, а по санитарным нормам должна песчаная, — говорят они.

Жители уверены, что с появлением кладбища ухудшится качество их жизни. По улицам будут ездить похоронные кортежи, и «это негативно скажется на психике». Кроме того, снизится стоимость близлежащих домов и участков.

Сегодня в деревне уже есть четыре кладбища, одно из них планируют расширять, что удовлетворит потребности поселения.

— Мы не видим объективных причин для создания дополнительных мест захоронений в ущерб жителям деревень, — считают жители.

Кроме того, дорога к кладбищу на генплане обозначена там, где проходит «Тропа здоровья». Здесь регулярно тренируются спортсмены, зимой ходят лыжники, проводят спортивные мероприятия, а рядом расположено футбольное поле. Юные спортсмены, которые на нем занимаются, становятся призерами различных соревнований.

Сельчане удивляются, почему власти хотят сделать из живой «Тропы здоровья» «мертвое поле».

— Где будут тренироваться наши дети, спортсмены, призеры соревнований, укреплять здоровье односельчане, если там будет проходить дорога на кладбище и расположено само кладбище? — говорят они.

По требования СанПиН, участок, отводимый под кладбище, должен уклоняться в сторону, противоположную от населенных пунктов, открытых водоемов, потоков грунтовых вод, используемых населением для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, не затопляться при паводках и иметь сухую, пористую почву на глубине 1,5 метра и ниже с влажностью почвы в пределах 18 процентов. Предлагаемая территория же противоречит всем требованиям нормативных правовых актов, уверены жители деревень.

В подобной ситуации оказались жители села Санаторий Алкино в Чишминском районе.

— Мы против третьего кладбища в нашей санаторно-курортной зоне, где есть природоохранные источники, — говорят жители. — Нам необходима школа. Есть проект за 6,5 млн рублей, обещали ее построить уже к 2026 году, а оно даже не начато.

В администрации Чишминского района заверили, что в связи с большим количеством жалоб кладбища в этом месте не будет.

Отметим, что с подобной проблемой семь лет назад столкнулись и жители уфимского поселка Тимашево. Они жаловались, что кладбище разрастается и подходит к их домам. Переполнено и одно из старейших кладбищ Уфы — Южное. Новые захоронения здесь практически не проводят, за исключением родственных подзахоронений.

Много лет в Уфе идут разговоры о необходимости открытия крематория. По словам мэра города Ратмира Мавлиева, умерших увозят на кремацию в соседние регионы, а потом везут в урне обратно. К тому же в столице Башкирии действительно есть дефицит земли для захоронений. Ресурсы городских кладбищ исчерпаны. Крематорий в городе пообещали открыть уже в 2026 году.