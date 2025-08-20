Ричмонд
Челябинский бренд после ажиотажа со свитером Лаврова представит новое изделие, посвященное Аляске

Челябинский бренд одежды SelSovet готовит новое изделие, посвященное штату Аляска, после того как глава МИД России Сергей Лавров появился в свитере бренда с надписью «СССР» во время визита в этот регион США. Соответствующей информацией поделилась дизайнер и владелица марки Екатерина Варлакова.

Деталей создания нового изделия челябинцы не раскрывают.

Свитер Лаврова «СССР» челябинского бренда скопировали в Китае.

«Мы, конечно, разрабатываем про Аляску новое изделие», — процитировало Варлакову РИА Новости. Дизайнер не уточнила, будет ли это вновь свитер или другая вещь, но отметила, что принт, связанный с Аляской, должен заинтересовать покупателей.

Как сообщало URA.RU ранее, сейчас сотрудники челябинской фирмы уже несколько дней работают до трех часов ночи, чтобы в кратчайшие сроки отшить заказанные клиентами изделия. Взрывной интерес к свитеру СССР возник после того, как в нем на саммите на Аляске появился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
