Челябинский бренд после ажиотажа со свитером Лаврова представит новое изделие, посвященное Аляске

Как сообщало URA.RU ранее, сейчас сотрудники челябинской фирмы уже несколько дней работают до трех часов ночи, чтобы в кратчайшие сроки отшить заказанные клиентами изделия. Взрывной интерес к свитеру СССР возник после того, как в нем на саммите на Аляске появился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.