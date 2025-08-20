Красноярцы выберут название новому бассейну в микрорайоне Северный

Администрация Красноярска запустила голосование за название нового спортивного комплекса с бассейном, который откроется в микрорайоне Северный уже в этом году.
Департамент градостроительства предложил горожанам выбрать один из пяти вариантов: «Победа», «Волна», «Северная звезда», «Айсберг» или «Жемчужина».
Голосование проходит в официальном телеграм-канале ведомства. Новый спортивный объект, приемка которого запланирована на сентябрь, станет многофункциональным центром для отдыха и занятий спортом.
В комплексе разместятся:
отдельные бассейны для взрослых и детей;
хамам (турецкая баня);
современный тренажерный зал;
шахматно-шашечный клуб;
детская игровая комната;
комфортные раздевалки и душевые.
Строительство нового спортивного центра особенно важно для жителей Северного — микрорайона, который активно развивается и нуждается в современной социальной инфраструктуре. Выбранное красноярцами название станет официальным для нового комплекса.