Красноярцы выберут название новому бассейну в микрорайоне Северный

Администрация Красноярска запустила голосование за название нового спортивного комплекса с бассейном, который откроется в микрорайоне Северный уже в этом году.

Департамент градостроительства предложил горожанам выбрать один из пяти вариантов: «Победа», «Волна», «Северная звезда», «Айсберг» или «Жемчужина».

Голосование проходит в официальном телеграм-канале ведомства. Новый спортивный объект, приемка которого запланирована на сентябрь, станет многофункциональным центром для отдыха и занятий спортом.

В комплексе разместятся:

отдельные бассейны для взрослых и детей;

хамам (турецкая баня);

современный тренажерный зал;

шахматно-шашечный клуб;

детская игровая комната;

комфортные раздевалки и душевые.

Строительство нового спортивного центра особенно важно для жителей Северного — микрорайона, который активно развивается и нуждается в современной социальной инфраструктуре. Выбранное красноярцами название станет официальным для нового комплекса.