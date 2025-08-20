Ричмонд
11 рейсов задержали в Толмачево Новосибирска из-за тумана

Самолеты из Казани, Ташкента, Владивостока, Южно-Сахалинска и других городов уже запаздывают на несколько минут. Пассажиры, ожидающие вылета, вынуждены терпеливо ждать улучшения видимости, надеясь на скорое возобновление полетов. Аэропорт работает в штатном режиме, но погодные условия вносят свои коррективы в расписание.

Сотрудники аэропорта стараются максимально оперативно информировать пассажиров о текущем положении дел, предлагая напитки и создавая комфортные условия для ожидания. Все надеются, что туман рассеется как можно скорее, и небо вновь откроется для безопасных полетов.