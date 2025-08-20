Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме: аферисты заставляют граждан звонить им, чтобы обойти защиту банков

В Министерстве внутренних дел России рассказали о новой опасной тактике мошенников. По информации УБК МВД РФ, злоумышленники теперь искусственно создают тревожные ситуации, чтобы заставить граждан первыми позвонить по указанным номерам. Это позволяет преступникам обходить системы банковской безопасности, которые не могут идентифицировать такой исходящий звонок как нежелательный.
Для этого мошенники рассылают через мессенджеры, электронную или обычную почту поддельные срочные уведомления. В этих сообщениях может говориться о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», о необходимости срочно переоформить банковские документы, о проблемах с оплатой коммунальных услуг или штрафов.
Часто содержится призыв немедленно связаться с якобы сотрудником правоохранительных органов по указанному телефону. Ключевой фразой в таких рассылках является «Перезвоните СРОЧНО по номеру…».
Как пояснили в ведомстве, эта схема опасна по двум причинам. Во-первых, человек сам инициирует контакт, что делает звонок невидимым для антифрод-фильтров. Во-вторых, испуганный гражданин, самостоятельно набравший номер, изначально испытывает больше доверия к тому, кто берется решить его мнимую проблему.
В Роскомнадзоре недавно объяснили, почему мошенники активно стремятся получить доступ к «Госуслугам». Все дело в личных данных россиян. С помощью этого портала аферисты могут узнать СНИЛС, получить информацию о недвижимости и кредитную историю. Эти данные нужны им для продолжения преступной деятельности.
В МВД рассказали о способах защиты личных данных на «Госуслугах» от мошенников. Гражданам рекомендовали удалять SMS-сообщения от неизвестных номеров и не прибегать к помощи третьих лиц при подаче заявлений через личный кабинет.
В случае разглашения личных данных мошенникам у человека есть «золотой час». Во время него можно минимизировать последствия от утечки информации. В ведомстве указали, что в первую очередь, необходимо оперативно сменить пароль, а также код доступа в банковский сервис. Попутно следует заморозить все банковские карты и счета. Крайне важно связаться с самим банком.