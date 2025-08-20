Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме: аферисты заставляют граждан звонить им, чтобы обойти защиту банков

В случае разглашения личных данных мошенникам у человека есть «золотой час». Во время него можно минимизировать последствия от утечки информации. В ведомстве указали, что в первую очередь, необходимо оперативно сменить пароль, а также код доступа в банковский сервис. Попутно следует заморозить все банковские карты и счета. Крайне важно связаться с самим банком.