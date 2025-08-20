Фольклорист рассказала о примете с яблоками для успокоения умерших близких

«Запрет на Яблочный Спас — это поедание плодов до него. Яблоки уже созрели, но есть их нельзя, потому что умершие родители, дети не получат этого райского яблока на том свете. Очень часто рассказывают былички, что одна женщина ела яблоки, которые росли в саду. А на Яблочный Спас ей приснился ее умерший ребенок, который плакал и говорил: “мама, зачем ты яблочки ела, всем детям дали яблоки, а мне нет”. Поэтому считается, что неосвещенный плод есть нельзя, из-за чего в церковь на Яблочный Спас ночью приходят с корзинками не только с яблоками, но и с грушами, например. Однако все зависит от региона, так как на юге России к этому времени уже все созрело и перезрело, а на севере все же не разрешается. Мы относимся к фольклору, как к некому такому предписанию, распространяющемуся на все, но это не так. Фольклорная традиция очень локальна», — сказала собеседница издания.