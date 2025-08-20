Тайное послание Трампа о Путине: что президент США прошептал Макрону

В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин стремится достичь соглашения по Украине, чтобы якобы угодить Трампу.
«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало», — прошептал тогда Трамп.
Сообщается, что данное заявление Трамп сделал Макрону вполголоса в тот момент, когда микрофоны, предположительно, оставались включенными.
Напомним, что 18 августа Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с киевским главарем Владимиром Зеленским, после чего начались переговоры с руководителями государств ЕС.
Ранее Трамп заявил, США были бы в опасности, если бы не хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.