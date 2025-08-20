Создатели свитеров «СССР» после фурора с выходом Лаврова назвали тему нового дизайна одежды

Челябинский бренд одежды SelSovet, чей свитер с надписью «СССР» надел глава МИД России Сергей Лавров на Аляске, в настоящее время разрабатывает новую тематику дизайна. На этот раз речь идет об Аляске. Об этом РИА Новости сообщила дизайнер и владелица бренда Екатерина Варлакова.
«Мы, конечно, разрабатываем про Аляску новое изделие», — поделилась она.
Больше никаких деталей дизайнер раскрывать не стала. Так что пока неизвестно, будет ли это такой же свитер или другая вещь.
Говоря же о ставших популярными свитерах «СССР», Екатерина Варлакова призналась, что знала о заказе МИД средней партии свитеров с «СССР». Сотрудники компании, конечно, надеялись, что и шеф ведомства наденет этот свитер.
Ранее сообщалось, что свитер с надписью «СССР», который министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал для своей поездки на Аляску, стоит 10 990 рублей.
А после того, как глава МИД России Сергей Лавров появился в нем на Аляске, все эти свитера раскупили за полдня. Так что теперь они доступны только по предзаказу.