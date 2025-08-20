Ричмонд
В Пермском крае обнаружили почти 2 тонны опасной мясной продукции

Филе и копчёности продавали с прилавка на рынке.

Источник: Аргументы и факты

Около двух тонн опасной мясной и рыбной продукции обнаружили в Пермском крае, сообщает управление Россельхознадзора.

Речь идёт о сельди холодного копчения, копчёном сале, копчёных крыльях и замороженном филе индейки (в сумме — 1910 килограммов продукции), которые продавали в посёлке Октябрьском. Уточняется, что у продукции не было дат выработки, условий хранения, сроков годности. Не указывалась также информация о производителе, а продукты хранились прямо на улице и не в холодильниках.

Нарушения обнаружили во время рейда на местном рынке. В итоге предпринимателя, торговавшего опасной продукцией, привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф.