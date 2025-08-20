В Пермском крае обнаружили почти 2 тонны опасной мясной продукции

Речь идёт о сельди холодного копчения, копчёном сале, копчёных крыльях и замороженном филе индейки (в сумме — 1910 килограммов продукции), которые продавали в посёлке Октябрьском. Уточняется, что у продукции не было дат выработки, условий хранения, сроков годности. Не указывалась также информация о производителе, а продукты хранились прямо на улице и не в холодильниках.