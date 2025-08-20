Ричмонд
На Пермский марафон уже зарегистрировались более 15 тысяч человек

6 и 7 сентября на старт в Перми выйдут участники из трех стран, 60 регионов и более 400 городов.

В этом году марафонскую дистанцию в столице Прикамья пробегут спортсмены из Кении, в том числе победительница Казанского марафона, а также российские легкоатлеты.

Помимо бега и захватывающих спортивных эмоций, участников и гостей ждет насыщенная программа: площадки от спортивных федераций, интерактивные и детские зоны, экспо-павильон, выставка медалей прошлых лет и магазин мерча. На финише будет проходить концертная программа и традиционное шоу «Марафон на диване».

Зарегистрироваться на марафон можно здесь.