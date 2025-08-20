На Пермский марафон уже зарегистрировались более 15 тысяч человек

Помимо бега и захватывающих спортивных эмоций, участников и гостей ждет насыщенная программа: площадки от спортивных федераций, интерактивные и детские зоны, экспо-павильон, выставка медалей прошлых лет и магазин мерча. На финише будет проходить концертная программа и традиционное шоу «Марафон на диване».