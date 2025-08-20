Две школы Перми начнут обучение по проекту «Мой первый пояс дзюдо»

В Перми школы № 79 и № 118 приступят к реализации проекта «Мой первый пояс дзюдо». Азам восточного единоборства обучат младших школьников с первого по четвертый классы.
К работе приступят опытные тренеры-дзюдоисты в тесном сотрудничестве с учителями физической культуры. Они проведут для школьников курс из 10 ознакомительных уроков дзюдо.
Программа включит комплекс специально разработанных упражнений и игр, обучение техникам самостраховки при падении, знакомство с этикетом и философией дзюдо. Уроки адаптированы для проведения в обычных школьных спортивных залах и не требуют наличия специального оборудования, такого как татами и дзюдоги.
«В конце обучения каждый участник получит свой первый белый пояс дзюдо. Он является символом начала пути в боевом искусстве. Часть ребят получат приглашение на занятия в спортивные секции дзюдо для продолжения обучения на более высоком уровне», — дополнили в городском департаменте образования.
В начале августа Российский футбольный союз включил девять детсадов Перми в программу развития дошкольного футбола.