Две школы Перми начнут обучение по проекту «Мой первый пояс дзюдо»

Философии восточного единоборства обучат младших школьников.

Источник: Комсомольская правда

В Перми школы № 79 и № 118 приступят к реализации проекта «Мой первый пояс дзюдо». Азам восточного единоборства обучат младших школьников с первого по четвертый классы.

К работе приступят опытные тренеры-дзюдоисты в тесном сотрудничестве с учителями физической культуры. Они проведут для школьников курс из 10 ознакомительных уроков дзюдо.

Программа включит комплекс специально разработанных упражнений и игр, обучение техникам самостраховки при падении, знакомство с этикетом и философией дзюдо. Уроки адаптированы для проведения в обычных школьных спортивных залах и не требуют наличия специального оборудования, такого как татами и дзюдоги.

«В конце обучения каждый участник получит свой первый белый пояс дзюдо. Он является символом начала пути в боевом искусстве. Часть ребят получат приглашение на занятия в спортивные секции дзюдо для продолжения обучения на более высоком уровне», — дополнили в городском департаменте образования.

В начале августа Российский футбольный союз включил девять детсадов Перми в программу развития дошкольного футбола.