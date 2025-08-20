Две школы Перми начнут обучение по проекту «Мой первый пояс дзюдо»

«В конце обучения каждый участник получит свой первый белый пояс дзюдо. Он является символом начала пути в боевом искусстве. Часть ребят получат приглашение на занятия в спортивные секции дзюдо для продолжения обучения на более высоком уровне», — дополнили в городском департаменте образования.