Продажу алкоголя ограничат в парке Комсомольском в Иркутске 30 августа

Запрет на продажу алкоголя вводится 30 августа 2025 года в парке Комсомольский в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ограничение будет действовать с 12 часов дня до 23:00.
— Связано это с проведением фестиваля «Русское лето. ZaРоссию». Ограничение не коснется заведений, которые оказывают услуги общественного питания, — уточнили в пресс-службе администрации.
А в это время КП-Иркутск узнала, какой будет программа праздника. В этот день в город приедут известные артисты, в их числе певица Виктория Дайнеко. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
