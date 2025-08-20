Ричмонд
Продажу алкоголя ограничат в парке Комсомольском в Иркутске 30 августа

Запрет будет действовать с 12:00 до 23:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Запрет на продажу алкоголя вводится 30 августа 2025 года в парке Комсомольский в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ограничение будет действовать с 12 часов дня до 23:00.

— Связано это с проведением фестиваля «Русское лето. ZaРоссию». Ограничение не коснется заведений, которые оказывают услуги общественного питания, — уточнили в пресс-службе администрации.

А в это время КП-Иркутск узнала, какой будет программа праздника. В этот день в город приедут известные артисты, в их числе певица Виктория Дайнеко. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что лайнер МС-21 набрал более 70 часов в небе во время сертификационных испытаний. Скоро к испытаниям присоединится второй самолет.