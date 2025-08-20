Ремонт моста через Иню в Новосибирске подходит к заключительному этапу

На центральной части моста были полностью заменены асфальтобетонное покрытие и деформационные швы.
На Бердском шоссе, на мостовом переходе через реку Иню, компания-исполнитель приступает к финальной стадии ремонтных мероприятий.
По информации, предоставленной департаментом дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Новосибирска, ООО «НСК», являясь подрядчиком, завершило работы по обустройству дорожного покрытия на центральной части моста. Автомобильный трафик был перенаправлен на обновленный участок.
В центре моста полностью заменили асфальтовое покрытие, а также произвели замену деформационных швов. На данный момент для проезда открыты три полосы, что позволяет снизить транспортную нагрузку и избежать затруднений для автомобилистов.
«Основная часть работ на мосту через Иню завершена. Ремонтные работы выполняются с использованием специализированной техники, но без полного перекрытия движения. Завершение ремонта планируется в октябре. В текущем году мы проводим масштабное обновление нескольких мостов, являющихся ключевыми объектами городской инфраструктуры», — прокомментировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Одновременно с этим, специалисты приступили к активной фазе работ на правой стороне моста, где производится демонтаж устаревшего дорожного покрытия и элементов обустройства. В области под мостом продолжается установка фильтрационных колодцев и формирование откосов на первом подходе.
В целях обеспечения безопасности движения на участке проведения работ установлены все необходимые знаки дорожного движения и ограждения. «Призываем водителей соблюдать осторожность при проезде через зону ремонтных работ», — подчеркнули в департаменте.