Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт моста через Иню в Новосибирске подходит к заключительному этапу

На центральной части моста были полностью заменены асфальтобетонное покрытие и деформационные швы.

На центральной части моста были полностью заменены асфальтобетонное покрытие и деформационные швы.

На Бердском шоссе, на мостовом переходе через реку Иню, компания-исполнитель приступает к финальной стадии ремонтных мероприятий.

По информации, предоставленной департаментом дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Новосибирска, ООО «НСК», являясь подрядчиком, завершило работы по обустройству дорожного покрытия на центральной части моста. Автомобильный трафик был перенаправлен на обновленный участок.

В центре моста полностью заменили асфальтовое покрытие, а также произвели замену деформационных швов. На данный момент для проезда открыты три полосы, что позволяет снизить транспортную нагрузку и избежать затруднений для автомобилистов.

«Основная часть работ на мосту через Иню завершена. Ремонтные работы выполняются с использованием специализированной техники, но без полного перекрытия движения. Завершение ремонта планируется в октябре. В текущем году мы проводим масштабное обновление нескольких мостов, являющихся ключевыми объектами городской инфраструктуры», — прокомментировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Одновременно с этим, специалисты приступили к активной фазе работ на правой стороне моста, где производится демонтаж устаревшего дорожного покрытия и элементов обустройства. В области под мостом продолжается установка фильтрационных колодцев и формирование откосов на первом подходе.

В целях обеспечения безопасности движения на участке проведения работ установлены все необходимые знаки дорожного движения и ограждения. «Призываем водителей соблюдать осторожность при проезде через зону ремонтных работ», — подчеркнули в департаменте.