Зловещая «черная луна» появится в небе над Землей всего через несколько дней

Некоторые сторонники апокалиптических предсказаний связывают событие с библейскими отрывками, где говорится: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего». Однако ученые отмечают, что никаких причин для тревоги нет. По словам Уолтера Фримена, доцента кафедры физики Сиракузского университета, это новолуние ничем не отличается от любого другого.