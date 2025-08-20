Ричмонд
Правительство запустило канал в национальном мессенджере Aitu

АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Пресс-служба правительства запустила официальный канал в национальном мессенджере Aitu, сообщили в Кабмине.

Источник: Sputnik.kz

В рамках исполнения поручений шлавы государства по обеспечению защищенных коммуникаций правительством осуществляется переход на национальный мессенджер Aitu. Для обеспечения доступа граждан и представителей СМИ к актуальной информации о деятельности правительства запущен официальный канал.

говорится в сообщении

Согласно решению Цифрового штаба под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова полный переход всех государственных служащих на мессенджер Aitu для обмена информацией, содержащих персональные данные, будет завершен до 15 сентября.