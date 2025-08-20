Правительство запустило канал в национальном мессенджере Aitu

В рамках исполнения поручений шлавы государства по обеспечению защищенных коммуникаций правительством осуществляется переход на национальный мессенджер Aitu. Для обеспечения доступа граждан и представителей СМИ к актуальной информации о деятельности правительства запущен официальный канал.