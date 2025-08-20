Около 20 млрд тенге перечислили казахстанским родителям к школе

По данным Министерства просвещения РК, в 2025 году помощь охватит более 500 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, получателей адресной социальной помощи, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На сегодня в Астане и Шымкенте средства выплачены в полном объеме — 100% семей уже получили помощь.
Общий объем финансирования в 2025 году составляет 23,1 млрд тенге. Размер выплаты определяется в соответствии с региональным бюджетом на основании решения маслихата, но не может быть менее 46 228 тенге на одного ребенка.
Стоит отметить, что с 2023 года объем материальной помощи увеличился в 2,5 раза — с 17 тысяч до 46 тысяч тенге.