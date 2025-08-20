Отказался ли Маск от создания партии: американские СМИ и окружение миллиардера противоречат друг другу

Как сообщает издание, Маск во многом отказался от своей идеи, чтобы не испортить отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он является ключевой фигурой и будущим лицом движения MAGA. Бизнесмен осознает, что создание третьей партии негативно скажется на его контактах с Вэнсом. При этом ближайшее окружение Маска указывает на то, что он не делал официальных заявлений об отказе от формирования партии и может пересмотреть свою позицию по мере приближения выборов.