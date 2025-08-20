Отказался ли Маск от создания партии: американские СМИ и окружение миллиардера противоречат друг другу

Миллиардер Илон Маск отказался от планов по созданию новой политической партии. Это решение было продиктовано его желанием сконцентрироваться на бизнес-проектах, а также нежеланием ослаблять позиции Республиканской партии, отбирая у нее часть избирателей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, Маск во многом отказался от своей идеи, чтобы не испортить отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он является ключевой фигурой и будущим лицом движения MAGA. Бизнесмен осознает, что создание третьей партии негативно скажется на его контактах с Вэнсом. При этом ближайшее окружение Маска указывает на то, что он не делал официальных заявлений об отказе от формирования партии и может пересмотреть свою позицию по мере приближения выборов.
По имеющимся данным, Маск изучает варианты применения своего значительного капитала для финансирования избирательной кампании Вэнса в случае его выдвижения на пост президента в 2028 году.
Согласно доступной информации, в ходе предвыборной гонки 2024 года предприниматель уже направил приблизительно $300 млн на поддержку кандидатуры президента США Дональда Трампа и других представителей Республиканской партии.
Ранее Маск заявил, что выбор кандидатуры Джей-Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента представляется продуманным и перспективным решением для Республиканской партии.