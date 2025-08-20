Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отказался ли Маск от создания партии: американские СМИ и окружение миллиардера противоречат друг другу

WSJ: Маск приостановил создание своей партии ради республиканцев.

Источник: Комсомольская правда

Миллиардер Илон Маск отказался от планов по созданию новой политической партии. Это решение было продиктовано его желанием сконцентрироваться на бизнес-проектах, а также нежеланием ослаблять позиции Республиканской партии, отбирая у нее часть избирателей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, Маск во многом отказался от своей идеи, чтобы не испортить отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он является ключевой фигурой и будущим лицом движения MAGA. Бизнесмен осознает, что создание третьей партии негативно скажется на его контактах с Вэнсом. При этом ближайшее окружение Маска указывает на то, что он не делал официальных заявлений об отказе от формирования партии и может пересмотреть свою позицию по мере приближения выборов.

По имеющимся данным, Маск изучает варианты применения своего значительного капитала для финансирования избирательной кампании Вэнса в случае его выдвижения на пост президента в 2028 году.

Согласно доступной информации, в ходе предвыборной гонки 2024 года предприниматель уже направил приблизительно $300 млн на поддержку кандидатуры президента США Дональда Трампа и других представителей Республиканской партии.

Ранее Маск заявил, что выбор кандидатуры Джей-Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента представляется продуманным и перспективным решением для Республиканской партии.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше