Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Росреестре назвали город России с самым длинным названием

Росеестр: Самое длинное название города в России имеет Александровск-Сахалинский.

Источник: Комсомольская правда

Назван российский город с самым длинным названием. Об этом РИА Новости сообщили в Росреестре.

«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)», — отметили в ведомстве.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что 193 улицы Санкт-Петербурга не имеют имен. А если вытянуть все улицы Северной столицы по прямой, то можно добраться до Луны.

Лингвисты и аналитики «Яндекс. Карт» изучили необычные названия российских населенных пунктов. Ленобласть в этом плане не подкачала. В 47-м регионе встречаются и смешные, и философские, и вводящие в ступор имена поселков и деревень.

Кроме того, журналисты «Комсомольской правды» собрали 200 самых странных и смешных названий городов и деревень России. Среди забавных — Тупица, Сучкино, Бухалово, Лохово, Хреново.