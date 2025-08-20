В Росреестре назвали город России с самым длинным названием

Назван российский город с самым длинным названием. Об этом РИА Новости сообщили в Росреестре.
«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)», — отметили в ведомстве.
Ранее сайт KP.RU сообщил, что 193 улицы Санкт-Петербурга не имеют имен. А если вытянуть все улицы Северной столицы по прямой, то можно добраться до Луны.
Лингвисты и аналитики «Яндекс. Карт» изучили необычные названия российских населенных пунктов. Ленобласть в этом плане не подкачала. В 47-м регионе встречаются и смешные, и философские, и вводящие в ступор имена поселков и деревень.
Кроме того, журналисты «Комсомольской правды» собрали 200 самых странных и смешных названий городов и деревень России. Среди забавных — Тупица, Сучкино, Бухалово, Лохово, Хреново.