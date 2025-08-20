Пермяка обвиняют в убийстве знакомого

В Ленинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1972 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что в июне пермяк выпивал со знакомым на территории металлорынка в Ленинском районе Перми. Они поссорились, и фигурант ударил оппонента ножом в область бедра. Тот скончался на месте преступления.
Злоумышленник скрылся, но вскоре его личность установили оперативники уголовного розыска, а затем он был задержан. На время следствия пермяка отправили под стражу.
Теперь уголовное дело направлено в суд.