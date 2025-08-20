Ричмонд
Дерево рухнуло на остановку с людьми в Новосибирске

Огромный старый тополь упал на остановку общественного транспорта в Новосибирске.

Инцидент произошёл утром 20 августа в микрорайоне Затон. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

В этот момент на остановке стояли люди в ожидании автобуса. Павильон — всмятку. Есть пострадавшие. Очевидцы сообщают, что дерево, видимо, не выдержало сильного ветра, который бушевал в городе последние дни. Мощный ствол с треском переломился, обрушившись прямо на металлическую конструкцию остановки. Люди, находившиеся под навесом, чудом успели отскочить, но некоторые получили травмы от падающих обломков.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, медики и полиция. Ведется разбирательство, выясняются все обстоятельства произошедшего.