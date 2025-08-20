Перечень рыбохозяйственных водоемов утвердили в Казахстане

В перечень входят 20 водоемов, 15 из которых — международного значения и 5 — республиканского.
Водоемы международного значения:
- Аральское море.
- Каспийское море.
- Река Жайык.
- Река Кигаш.
- Река Ертис.
- Озеро Жайсан.
- Водохранилище Буктырма на реке Ертис.
- Усть-Каменогорское водохранилище на реке Ертис.
- Шульбинское водохранилище на реке Ертис.
- Река Есиль.
- Река Тобыл.
- Река Сырдария.
- Водохранилище Шардара на реке Сырдария.
- Река Иле.
- Водохранилище Капшагай на реке Иле.
Водоемы республиканского значения:
- Река Нура.
- Река Силеты.
- Алакольская система озер.
- Озеро Балкаш.
- Канал имени Каныша Сатпаева.
Приказ введен в действие с 20 августа 2025 года.
Напомним, согласно ст. 8 закона «Об аквакультуре»:
- озерно-товарная хозяйственная деятельность — деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в обособленных рыбохозяйственных водоемах путем полной или частичной замены их ихтиофауны;
- садковая хозяйственная деятельность — деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в полувольных контролируемых условиях в специальных устройствах (садках), расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов и (или) участков.