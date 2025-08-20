Ричмонд
Перечень рыбохозяйственных водоемов утвердили в Казахстане

И.о. министра сельского хозяйства приказом от 12 августа 2025 года утвердил Перечень рыбохозяйственных водоемов и участков международного и республиканского значения для осуществления озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В перечень входят 20 водоемов, 15 из которых — международного значения и 5 — республиканского.

Водоемы международного значения:

  • Аральское море.
  • Каспийское море.
  • Река Жайык.
  • Река Кигаш.
  • Река Ертис.
  • Озеро Жайсан.
  • Водохранилище Буктырма на реке Ертис.
  • Усть-Каменогорское водохранилище на реке Ертис.
  • Шульбинское водохранилище на реке Ертис.
  • Река Есиль.
  • Река Тобыл.
  • Река Сырдария.
  • Водохранилище Шардара на реке Сырдария.
  • Река Иле.
  • Водохранилище Капшагай на реке Иле.

Водоемы республиканского значения:

  • Река Нура.
  • Река Силеты.
  • Алакольская система озер.
  • Озеро Балкаш.
  • Канал имени Каныша Сатпаева.

Приказ введен в действие с 20 августа 2025 года.

Напомним, согласно ст. 8 закона «Об аквакультуре»:

  • озерно-товарная хозяйственная деятельность — деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в обособленных рыбохозяйственных водоемах путем полной или частичной замены их ихтиофауны;
  • садковая хозяйственная деятельность — деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в полувольных контролируемых условиях в специальных устройствах (садках), расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов и (или) участков.