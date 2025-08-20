«Ущерб 240 тысяч»: В Новосибирске осудили браконьера, убившего косуль

Согласно материалам дела, Максим Богородский обвинялся в том, что в ночь с 24 на 25 февраля 2023 года, располагая охотничьим билетом, карабином и боеприпасами к нему, передвигаясь на неопределенном транспортном средстве по территории охотничьего хозяйства «Казанакское», совершил отстрел шести косуль. Затем он доставил тела убитых животных к хозяйственной постройке, где произвел их разделку. Сумма ущерба, нанесенного Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области, оценивается в 240 тысяч рублей.