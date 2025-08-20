«Ущерб 240 тысяч»: В Новосибирске осудили браконьера, убившего косуль

Сибиряк получил три года условно с испытательным сроком 1 год и возложением определенных обязанностей.
Новосибирский областной Краснозерский районный суд вынес решение по делу местного жителя, которому было предъявлено обвинение в незаконной охоте, квалифицируемой частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно материалам дела, Максим Богородский обвинялся в том, что в ночь с 24 на 25 февраля 2023 года, располагая охотничьим билетом, карабином и боеприпасами к нему, передвигаясь на неопределенном транспортном средстве по территории охотничьего хозяйства «Казанакское», совершил отстрел шести косуль. Затем он доставил тела убитых животных к хозяйственной постройке, где произвел их разделку. Сумма ущерба, нанесенного Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области, оценивается в 240 тысяч рублей.
Обвиняемый не признал свою причастность к инкриминируемому деянию.
По решению суда, Богородский М. был признан виновным в совершении обозначенного преступления. Ему назначено условное лишение свободы сроком на 3 года с испытательным периодом в 1 год, в течение которого на него возложены определенные обязательства.
Дополнительно, суд постановил лишить его права заниматься охотничьей деятельностью на срок 1 год.