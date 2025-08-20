Посол Никарагуа приехала в Иркутскую область для развития сотрудничества

Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов и посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия обсудили планы по развитию совместных проектов в экономике и культуре. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, это уже второй визит посла в регион за последние два года.
— Внешнеторговое сотрудничество со странами Центральной Америки пока не так активно, как хотелось бы. Мы готовы организовывать совместные бизнес-миссии и будем рады видеть представителей Никарагуа на Байкальском международном форуме партнеров в Иркутске, — отметил Роман Колесов.
Стороны договорились работать в сферах сельского хозяйства, машиностроения, туризма, образования и молодежной политики. Иркутск регулярно принимает международные мероприятия — такие как кинофестиваль «Человек и природа», оперный фестиваль «Дыхание Байкала» и молодежный форум «Байкал». Представителей Никарагуа пригласили участвовать в этих событиях.
Посол Альба Асусена Торрес Мехия известна не только дипломатической работой, но и творчеством — она поэтесса, автор нескольких сборников стихов и активный сторонник культурного обмена между странами. Ее произведения переведены на многие языки, а сама она состоит в союзах писателей обеих стран.
