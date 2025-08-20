Посол Никарагуа приехала в Иркутскую область для развития сотрудничества

Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов и посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия обсудили планы по развитию совместных проектов в экономике и культуре. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, это уже второй визит посла в регион за последние два года.