Под Новосибирском 12-летняя девочка могла погибнуть в детском лагере

12-летняя Амалия из Новосибирской области едва не погибла в детском лагере «Завьяловский». Об этом пишет Сиб.фм. Девочка сутки не получала должной помощи при острой боли в животе, столкнувшись с равнодушием персонала. После обращения к вожатым ей дали таблетку и велели лежать. Штатный врач осмотрел ребенка лишь через 18 часов. Мать забрала дочь и отвезла в клинику, где диагностировали гангренозный аппендицит с перитонитом и провели экстренную операцию. Прокуратура региона проверяет лагерь из-за сообщений о массовом отравлении.