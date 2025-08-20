Под Новосибирском 12-летняя девочка могла погибнуть в детском лагере

Прокуратура региона проверяла учреждение 19 августа из-за сообщений о массовом отравлении.
Материал предназначен для лиц старше 18 лет.
12-летняя Амалия из Новосибирской области едва не погибла в детском лагере «Завьяловский». Об этом пишет Сиб.фм. Девочка сутки не получала должной помощи при острой боли в животе, столкнувшись с равнодушием персонала. После обращения к вожатым ей дали таблетку и велели лежать. Штатный врач осмотрел ребенка лишь через 18 часов. Мать забрала дочь и отвезла в клинику, где диагностировали гангренозный аппендицит с перитонитом и провели экстренную операцию. Прокуратура региона проверяет лагерь из-за сообщений о массовом отравлении.
Мать девочки Амалии обвиняет сотрудников детского лагеря в халатности, из-за которой ее дочь едва не погибла. По словам Виктории, врачи заявили, что еще пара часов бездействия могли привести к необратимым последствиям. Вожатая и директор лагеря опровергают обвинения, утверждая, что помощь была оказана своевременно, и никаких нарушений не выявлено. Юрист, изучив документы, считает, что халатность сотрудников лагеря вероятна и рекомендует обратиться в следственный комитет.