В Красноярске создают масштабный мурал в честь альпиниста Евгения Абалакова

На фасаде жилого дома по улице Вербная, 4 в Октябрьском районе Красноярска начались работы по созданию монументального граффити, посвященного выдающемуся советскому альпинисту и скульптору Евгению Абалакову.
Художественные работы, начатые в ночь на 14 августа, планируется завершить до конца лета, хотя сроки могут быть скорректированы из-за погодных условий.
Как сообщила руководитель агентства печати и массовых коммуникаций края Ирина Брежнева в своем телеграм-канале, работа еще не завершена: «Благо погода позволяет. Это еще не окончательный вариант. Поэтому выводы делать рано».
Евгений Абалаков вошел в историю как первый покоритель высочайшей вершины СССР — пика Сталина (ныне пик Исмоила Сомони, 7495 м) на Памире в 1933 году. Вместе с братом Виталием они стали основоположниками красноярской школы альпинизма. Память о братьях Абалаковых остается значимой частью культурного наследия Красноярска.
Новый мурал станет еще одним арт-объектом, увековечивающим вклад знаменитых земляков в историю искусства, спорта и творчества.