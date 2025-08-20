В Красноярске создают масштабный мурал в честь альпиниста Евгения Абалакова

Евгений Абалаков вошел в историю как первый покоритель высочайшей вершины СССР — пика Сталина (ныне пик Исмоила Сомони, 7495 м) на Памире в 1933 году. Вместе с братом Виталием они стали основоположниками красноярской школы альпинизма. Память о братьях Абалаковых остается значимой частью культурного наследия Красноярска.