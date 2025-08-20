«Толчок к переменам»: Жизнь каких знаков зодиака круто повернётся после летнего парада планет

Наш эксперт подчёркивает: «Девы по гороскопу получат шанс на успех в общественной деятельности». Это значит, что пора поактивнее проявлять себя в садовых и жилищных товариществах, а ещё подумайте: может, у вас лежит душа к помощи другим людям? По открытым данным, в России сейчас сильно не хватает НКО, связанных с поддержкой пенсионеров, людей с инвалидностью. А ещё нужно больше некоммерческих организаций по защите прав потребителей и экологии. Может, это ваш шанс?