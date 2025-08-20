Прыжок верности: кот 40 дней ждал умершего хозяина, а затем бросился на его поиски с третьего этажа

В Красноярске произошла трогательная история с котом по кличке Рыжик, который не смог смириться со смертью своего хозяина. Как сообщили «КП-Красноярск» представители приюта «Золотое сердце», животное выпрыгнуло с третьего этажа спустя 40 дней после кончины пожилого владельца.