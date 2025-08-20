Прыжок верности: кот 40 дней ждал умершего хозяина, а затем бросился на его поиски с третьего этажа

В Красноярске произошла трогательная история с котом по кличке Рыжик, который не смог смириться со смертью своего хозяина. Как сообщили «КП-Красноярск» представители приюта «Золотое сердце», животное выпрыгнуло с третьего этажа спустя 40 дней после кончины пожилого владельца.
Инцидент произошел летом 2025 года. Кот принадлежал одинокому пенсионеру, который перед смертью просил друга позаботиться о питомце. Мужчина выполнял обещание, регулярно навещая животное в пустой квартире. Однако Рыжик, очевидно, тосковал по хозяину и предпринял попытку самостоятельно его найти.
После падения из окна, кота обнаружила местная продавщица, которая знала животное и его покойного владельца. Женщина оказала помощь: доставила питомца в ветеринарную клинику, где ему обработали ушибы, провели вакцинацию и стерилизацию.
Вскоре Рыжика разместили в специализированном котокафе. К удивлению сотрудников, животное быстро адаптировалось к новой обстановке и нашло общий язык с другими обитателями. Сейчас сотрудники приюта ищут для Рыжика новых ответственных хозяев, которые смогут подарить ему заботу и постоянный дом.
